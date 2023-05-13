Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании настояли на участии Европы в украинском урегулировании
Мир
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Мир
МИД ЮАР вызвал посла США из-за обвинений страны в поставках оружия РФ
Мир
Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента демократическим путем
Происшествия
Украинские боевики выпустили семь снарядов по Донецку
Мир
МО Армении сообщило о погибшем военнослужащем после обстрела Азербайджана
Армия
В МО предупредили о рассылке фейковых электронных писем с повестками
Армия
Два солдата ВСУ добровольно сдались в плен армии России под Запорожьем
Происшествия
В Запорожской области обнаружили в схроне более 5 тыс. патронов и 20 гранат
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о подрыве мирной жительницы на мине «Лепесток»
Мир
СМИ сообщили о 33 пострадавших в результате поджога дома под Дюссельдорфом
Мир
В США назвали суверенным решение Лондона передать Киеву ракеты Strom Shadow
Происшествия
В ДНР сообщили о подрыве жителя села Ивановка на взрывоопасном предмете

Уехавшая за границу Земфира в иске к Минюсту РФ требует снять с нее статус иноагента

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская певица Земфира Рамазанова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Земфиры Рамазановой) подала иск к Минюсту, в котором потребовала снять с нее статус иностранного агента. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказали в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, в который было направлено исковое заявление.

«В суд поступил иск Рамазановой З.Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В инстанции уточнили, что дата судебного заседания по иску пока что неизвестна.

Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов
Как часто они пытаются обойти закон и сколько времени уходит у службы на закрытие доступа к таким ресурсам

Минюст РФ включил певицу Земфиру в реестр иноагентов 10 февраля. Отмечалось, что она открыто выступала в поддержку Украины в конфликте, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции по защите Донбасса, и получала материальную поддержку от иностранных источников.

Ранее, в октябре 2022 года, музыкант Андрей Макаревич (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Андрея Макаревича) также подавал иск в Замоскворецкий суд Москвы, требуя отменить решение Минюста о включении его в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента. Однако суд оставил иск музыканта без удовлетворения.

1 декабря в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. С этих пор соответствующий реестр стал единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023