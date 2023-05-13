Уехавшая за границу Земфира в иске к Минюсту РФ требует снять с нее статус иноагента

Российская певица Земфира Рамазанова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Земфиры Рамазановой) подала иск к Минюсту, в котором потребовала снять с нее статус иностранного агента. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказали в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, в который было направлено исковое заявление.

«В суд поступил иск Рамазановой З.Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В инстанции уточнили, что дата судебного заседания по иску пока что неизвестна.

Минюст РФ включил певицу Земфиру в реестр иноагентов 10 февраля. Отмечалось, что она открыто выступала в поддержку Украины в конфликте, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции по защите Донбасса, и получала материальную поддержку от иностранных источников.



Ранее, в октябре 2022 года, музыкант Андрей Макаревич (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Андрея Макаревича) также подавал иск в Замоскворецкий суд Москвы, требуя отменить решение Минюста о включении его в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента. Однако суд оставил иск музыканта без удовлетворения.

1 декабря в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. С этих пор соответствующий реестр стал единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.