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Reuters узнало о планах G7 противодействовать давлению со стороны КНР

Reuters: страны G7 заявят о противодействии экономическому принуждению со стороны КНР
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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Страны G7 планируют в ходе саммита 18–21 мая в Хиросиме объявить о мерах по противодействию экономическому принуждению, в первую очередь со стороны Китая. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника из администрации США.

«Основное заявление G7 будет иметь раздел <…> со списком проблем, включающим экономическое принуждение и другое поведение, которое мы наблюдали, особенно со стороны КНР», — рассказал он.

Чиновник отметил, что каждая страна Группы семи имеет собственный взгляд на использование Китаем мощи своей экономики для достижения целей во внешней политике. Тем не менее страны солидарно готовы выразить общий протест таким практикам КНР.

При этом США и государства G7 не хотят обрывать экономические связи с Пекином. Чиновник рассказал агентству, что Белый дом не выступает за разделение американской и китайской экономик, а лишь хочет снизить возможные риски.

Пошли в отрыв: как Китай ставит на связи с Европой и игнорирует США
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Ранее в этот день глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал несбалансированными торговые отношения ЕС с Китаем. Он также указал, у ЕС есть две проблемы стратегической безопасности с КНР: Тайвань и конфликт на Украине.

Также 12 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против разрыва экономических связей Евросоюза с КНР. Однако она также призывала не забывать о том, что страны ЕС должны прежде всего развивать тесное сотрудничество друг с другом.

Как указало издание «Коммерсант», включенность Китая в вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине подтолкнула Евросоюз (ЕС) и США к переосмыслению взаимных отношений.

Кроме того, в конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика и безопасность ЕС будут зависеть от качества отношений с Китаем.

При этом она подчеркивала, что решающим фактором, который определит будущее отношений ЕС с Китаем, станет то, как Пекин отреагирует на украинский кризис.

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