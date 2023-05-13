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«Коммерсант» указал на пересмотр отношений с КНР западными странами

«Коммерсант»: на фоне миротворческих усилий Пекина США и ЕС занялись пересмотром отношений с КНР
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Фото: TАСС/Сергей Карпухин
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Включенность Китая в вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине подтолкнула Евросоюз (ЕС) и США к переосмыслению взаимных отношений. Об этом 12 мая сообщило издание «Коммерсант».

Отмечается, что данный вопрос так или иначе затрагивался в рамках сразу нескольких международных мероприятий: на пятничной встрече министров иностранных дел ЕС и на переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой канцелярии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И.

На министерском съезде в Стокгольме глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов нормализовать отношения с Китаем при условии, что тот будет придерживаться заявленного курса на помощь в деэскалации украинского конфликта. Отмечается, что такая позиция довольно резко отличается от более ранних угроз с целью не допустить оказания поддержки РФ.

При этом Европа сохраняет определенную сдержанность в отношении КНР и отдает предпочтение более гибкой позиции на случай принципиальных разногласий.

Между тем Вашингтон также начал проявлять инициативу и более активно включать Пекин в обсуждения вопросов, связанных с кризисом на Украине. Прежде американская сторона не демонстрировала особой заинтересованности в совместной дипломатической работе.

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12 мая стало известно, что бывший посол КНР в России, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса, сообщает НСН. Турне начнется 15 мая.

О том, что Ли Хуэй возглавит китайскую делегацию, созданную для урегулирования украинского кризиса, стало известно 26 апреля.

Ранее, в конце марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика и безопасность ЕС будут зависеть от качества отношений с Китаем. Одновременно она подчеркнула, что решающим фактором станет реакция Пекина на украинский вопрос.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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