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Депутат ГД Горелкин обсуждает с юристами признание использования даркнета в РФ незаконным

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Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи Антон Горелкин предложил признать использование даркнета в России незаконным. Об этом депутат сообщил 12 мая в Telegram-канале.

По его словам, согласно некоторым оценкам, из всех стран мира в России больше всего пользователей «теневого сектора» интернета, где ничего хорошего не происходит.

«Территория свободы превратилась в территорию вседозволенности и логово киберпреступников. Я считаю правильным признать пользование даркнетом незаконной деятельностью. Чтобы общество получило четкий сигнал о его криминальной сущности», — написал парламентарий.

Горелкин назвал даркнет «прибежищем анонимных негодяев», в котором нечего делать законопослушным гражданам.

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Ранее, 10 апреля, Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке социальной сети Twitter в связи с разблокировкой аккаунтов Кремля, российских госведомств и иностранных посольств России. Он заявил, что Twitter вновь может стать удобной платформой для российских государственных ведомств, чтобы транслировать западной аудиторию позицию РФ.

До этого, 3 марта, источники «Известий» в правоохранительных органах сообщили о разгроме держателей нескольких торговых площадок в даркнете. В конце февраля стало известно о том, что в результате серии оперативных мероприятий и следственных действий в руки наркополицейских попал предполагаемый лидер преступного сообщества и еще 11 активных участников. По данным источника «Известий», изъяты 130 кг наркотических и психотропных веществ и свыше 600 кг прекурсоров.

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