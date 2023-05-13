Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом 13 мая сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в столичном регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Жителей города призвали перейти в укрытия.

Подробности инцидента не приводятся. В Минобороны РФ на данный момент не комментировали случившееся.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Николаеве. В области также была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в ночь на 13 мая сирены звучали в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.