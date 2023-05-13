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Начальник расчета БпЛА «Орлан-10» рассказал о работе в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделениями российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) с самого начала специальной военной операции активно применяются беспилотные летательные аппараты (БпЛА) «Орлан-10». В Минобороны РФ 13 мая показали кадры работы беспилотника.

Беспилотники являются незаменимым средством разведки и корректировки огня. В ходе боевого дежурства расчеты многофункциональных БпЛА «Орлан-10» подразделений ВДВ, в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, круглосуточно выполняют полеты далеко за линию фронта, в глубину обороны противника.

Отмечается, что «Орлан-10» предназначен для ведения разведки в дневное и ночное время суток с продолжительностью до 10 часов. С помощью этого беспилотника военнослужащим ВС РФ удалось выявить много целей, по которым впоследствии наносилось огневое поражение.

«Особенность при работе данной установки в зоне СВО — сильное воздействие на средства РЭБ противника. Необходимо выбирать точку старта и посадки максимально замаскированно, чтобы не демаскировать собственные позиции. В случае радиоподавления оператор должен быть готовым вывести беспилотный летательный аппарат», — сказал начальник расчета БпЛА «Орлан-10» с позывным «Шмель».

«Орлан-10» оснащен современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасным излучением. В зависимости от размещенной на его борту полезной нагрузки он может вести разведку в любую погоду, работать ретранслятором для связистов, а также вычислять и подавлять средства связи противника в качестве летающей станции радиоэлектронной борьбы. Комплекс собирается за несколько минут, взлетать может с любого места, где можно установить стартовую катапульту. На пункте управления работают два оператора.

Один управляет с помощью спутника, второй — смотрит через камеру, командует и проводит разведку. радиоэлектронной борьбы.

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Ранее, 10 мая, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что бойцы российской группировки «Юг» осваивают новые образцы беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации. Служащие южной группы нанесли поражение украинским диверсантам и теперь готовятся к передислокации, а пока в запасе есть несколько дней — тренируются применять дроны, которые недавно получили.

До этого, 3 апреля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что «Орлан» способен пеленговать сигналы мобильных телефонов боевиков ВСУ на линии соприкосновения с помощью специального оборудования. Беспилотник может работать практически круглосуточно с короткими дозаправками. Благодаря такому дежурству удается выявить даже хорошо спрятанные цели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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