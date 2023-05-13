Воздушное пространство над Римом закроют из-за визита Зеленского

В связи с предстоящим визитом украинского президента Владимира Зеленского в Рим решено закрыть воздушное пространство над городом. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила газета La Repubblica.

Отмечается, что исторический центр Рима собираются перекрыть. Контроль за безопасностью будут осуществлять вертолеты государственной полиции.

Также планируется усилить проверки на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на набережных вдоль реки Тибр.

Ранее в этот день агентство ANSA со ссылкой на источники в Ватикане сообщило, что папа римский Франциск может 13 мая в Ватикане встретиться с Зеленским.

Депутат Госдумы Олег Савченко выразил надежду, что папа римский Франциск сможет убедить президента Украины в бессмысленности противостояния с Россией. Он отметил, что едва ли Зеленский, как человек, не принимающий самостоятельных решений, сможет «ответственно поддерживать беседу и принимать какие-то собственные решения».

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин 10 мая сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии». В материале напоминается, что в конце апреля папа Франциск объявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, не раскрывая подробностей.

Ранее сообщилось, что 27 апреля папа римский Франциск примет в Ватикане украинского премьера Дениса Шмыгаля. Как отметил российский и украинский политолог и дипломат Ростислав Ищенко, визиты украинских политиков в Ватикан происходят часто.

До этого, в марте, понтифик заявлял, что готов поехать в Киев, однако при том условии, что ему удастся нанести визит и в Москву. Кроме того, во время беседы он добавил, что президент России Владимир Путин, который трижды посещал его в качестве главы государства, является культурным человеком.