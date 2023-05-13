Реклама
Прямой эфир
Мир
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Мир
МИД ЮАР вызвал посла США из-за обвинений страны в поставках оружия РФ
Мир
Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента демократическим путем
Происшествия
Украинские боевики выпустили семь снарядов по Донецку
Мир
МО Армении сообщило о погибшем военнослужащем после обстрела Азербайджана
Армия
В МО предупредили о рассылке фейковых электронных писем с повестками
Армия
Два солдата ВСУ добровольно сдались в плен армии России под Запорожьем
Происшествия
В Запорожской области обнаружили в схроне более 5 тыс. патронов и 20 гранат
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о подрыве мирной жительницы на мине «Лепесток»
Мир
СМИ сообщили о 33 пострадавших в результате поджога дома под Дюссельдорфом
Мир
В США назвали суверенным решение Лондона передать Киеву ракеты Strom Shadow
Происшествия
В ДНР сообщили о подрыве жителя села Ивановка на взрывоопасном предмете
Происшествия
ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий Poly-Pack в Луганске

Воздушное пространство над Римом закроют из-за визита Зеленского

La Repubblica: из-за визита президента Зеленского над Римом закроют воздушное пространство
0
Фото: Global Look Press/Cecilia Fabiano
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В связи с предстоящим визитом украинского президента Владимира Зеленского в Рим решено закрыть воздушное пространство над городом. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила газета La Repubblica.

Отмечается, что исторический центр Рима собираются перекрыть. Контроль за безопасностью будут осуществлять вертолеты государственной полиции.

Также планируется усилить проверки на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на набережных вдоль реки Тибр.

Оставайтесь на линии: почему Зеленский до сих пор не созвонился с Си
В Киеве говорят о сложностях в организации переговоров

Ранее в этот день агентство ANSA со ссылкой на источники в Ватикане сообщило, что папа римский Франциск может 13 мая в Ватикане встретиться с Зеленским.

Депутат Госдумы Олег Савченко выразил надежду, что папа римский Франциск сможет убедить президента Украины в бессмысленности противостояния с Россией. Он отметил, что едва ли Зеленский, как человек, не принимающий самостоятельных решений, сможет «ответственно поддерживать беседу и принимать какие-то собственные решения».

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин 10 мая сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии». В материале напоминается, что в конце апреля папа Франциск объявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, не раскрывая подробностей.

Ранее сообщилось, что 27 апреля папа римский Франциск примет в Ватикане украинского премьера Дениса Шмыгаля. Как отметил российский и украинский политолог и дипломат Ростислав Ищенко, визиты украинских политиков в Ватикан происходят часто.

До этого, в марте, понтифик заявлял, что готов поехать в Киев, однако при том условии, что ему удастся нанести визит и в Москву. Кроме того, во время беседы он добавил, что президент России Владимир Путин, который трижды посещал его в качестве главы государства, является культурным человеком.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023