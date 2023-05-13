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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и до 23 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 13 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +21…+23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Московской области днем ожидается от +19 до +24 градусов, ночью похолодает до +5.

Прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 753–755 мм ртутного столба.

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Ранее, 12 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что этот день стал самым теплым с начала весны в столице. Температура воздуха в столице достигла отметки +21,2 градуса.

Накануне руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что на выходных в столице ожидается до 23 градусов тепла.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.

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