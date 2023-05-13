Машина скорой помощи взорвалась около больницы в Киеве

Машина скорой помощи взорвалась на территории больницы в Киеве, в результате начался пожар. Об этом 13 мая сообщили в городской администрации.

«На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе тушения пожара был обнаружен труп женщины, ей примерно 92 года. Также в результате пожара пострадала женщина ориентировочно 60 лет, у нее диагностированы ожоги 1–2 степени.

Пожар удалось ликвидировать.

Ранее в этот день сообщалось о взрыве в Соломенском районе Киева. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.