На Украине сообщили о взрывах в Николаеве
Звуки взрывов слышны в украинском Николаеве. Об этом в ночь на 13 мая сообщило агентство «РБК-Украина».
Отмечается, что в области также объявлена воздушная тревога.
Кроме того, сирены звучат в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.
Подробности инцидента не приводятся. В Минобороны РФ на данный момент не комментировали случившееся.
Ранее в этот день сообщалось о взрыве в Соломенском районе Киева, в результате начался пожар.
До этого, 11 мая, украинские СМИ заявили о взрывах в Черниговской области, после которых на территории региона, а также в Сумской области, сработала система оповещения.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.