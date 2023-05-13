Жителей Харьковской области призвали эвакуироваться из-за обстрелов

Российская военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области 12 мая рекомендовала жителям покинуть регион из-за участившихся ударов со стороны украинских боевиков.

«Уважаемые граждане, жители освобожденных территорий Харьковской области! В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий», — говорится в сообщении ВГА в Telegram-канале.

Отмечается, что жителям будет оказана поддержка в обустройстве.

Как сообщил ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на территории Харьковской области уничтожили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» и беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Валькирия».

Накануне Зыбинский сообщал, что в Балаклее в Харьковской области ВС РФ нанесли ракетные удары с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» по личному составу и военной технике танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также 12 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские боевики открыли огонь по Токмаку в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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