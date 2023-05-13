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Российские специалисты завершили пятичасовой выход в открытый космос

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Фото: Роскосмос
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Члены российского экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили пятичасовые внекорабельные работы. Об этом в ночь на 13 мая сообщил «Роскосмос».

Отмечается, что на этот раз космонавты справились с поставленными задачами на час раньше, чем изначально предполагалось. Они раскрыли дополнительный радиатор-теплообменник и интегрировали его в состав модуля «Наука», а также закрепили два фала на манипуляторе ERA и два поручня между модулями «Наука» и «Причал».

Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в 18:47 мск и провели за бортом МКС 5 часов 14 минут.

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В ходе подготовки 12 мая космонавты проверили пульты обеспечения выхода и систем стыковки скафандров к борту в малом исследовательском модуле «Поиск» и переходном отсеке служебного модуля «Звезда», а также заряд аккумуляторных батарей скафандров «Орлан-МКС».

Ранее, 4 мая, Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос, длительность которого составила 7 часов 11 минут. В ходе работ они, в частности, подготовили шлюзовую камеру к переносу: расстыковали кабели связи с малым исследовательским модулем «Рассвет», сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции со стыковочного агрегата шлюзовой камеры и провели другие работы.

Сейчас на станции находятся участники 69-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Они вернутся на Землю в сентябре на «Союзе МС-23». Ожидается, что экипаж проведет на орбите не менее 370 суток, поставив новый рекорд для МКС.

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