В Мелитополе восстановили электроснабжение после взрыва, сообщили 12 мая в городской администрации в Telegram-канале.

Аварийные службы наладили подачу электричества в таких населенных пунктах, как Вознесенка, Константиновка, Тамбовка, Нововасилевка. Также отмечается, что отключение не повлияло на функционирование критически важных объектов.

Как уточнил источник в «Таврия-Энерго» «Известиям», в момент отключения электроэнергии все критически важные объекты были переведены на альтернативные источники питания.

Кроме того, в администрации отметили, что в настоящее время устанавливаются причастные к возникновению аварийной ситуации.

Ранее в этот день администрация Мелитополя сообщила, что в городе после взрыва без электроснабжения остались районы Микрорайон, Ханда и Красная горка. При этом предприятие «Таврия-Энерго» сообщило о срабатывании защитных систем подстанции. Кроме того, к восстановлению энергии сразу приступили специалисты.

О том, что в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство на улице Шмидта, стало известно также 12 мая. Первоначально сообщалось, что повреждения получили стоявшие рядом автомобили, кроме того, взрывной волной выбило стекла в ближайшем доме. На место выезжали оперативные службы.

Следователи сообщали, что в результате взрыва пострадал и.о. замминистра строительства и ЖКХ по Запорожской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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