В Кении число умерших от голода религиозных сектантов возросло до 179
Количество погибших членов религиозной секты «Международная церковь Good News» в Кении, которая была создана пастором Полом Маккензи, приблизилось к 180 после того, как в пятницу, 12 мая, детективы эксгумировали 29 тел. Об этом сообщила кенийская газета The Star.
Операция по извлечению тел последователей ведется на территории леса Шакахола площадью 800 акров (примерно 324 га. — Ред.), где расположено поместье пастора Маккензи и предположительно захоронены остальные пропавшие члены секты.
Региональный представитель властей Рода Онянча заявила, что пропавшими без вести числятся 609 человек. Их поиски продолжаются.
Ранее, 26 апреля, возле поместья Маккензи в лесу Шакахола было найдено восемь тел детей, которые также были связаны с религиозной сектой.
До этого, 14 апреля, полиция обнаружила 15 сильно истощенных человек в доме в лесу. Четверо из них скончались, остальные были госпитализированы.
Секта «Международная церковь Good News» была создана 20 лет назад. Маккензи известен тем, что склоняет людей к крайним формам голодания, убеждая, что это самый короткий путь для верующего, который стремится обрести вечную жизнь. С 2017 года в отношении него были возбуждены дела по различным обвинениям, при этом пастор продолжал оставаться на свободе.