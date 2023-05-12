Разбитый дрон обнаружили в Луганске незадолго до ракетного удара

Незадолго до ракетного удара в центре Луганска обнаружили сломанный дрон американского производства. Об этом 12 мая пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Обнаружили дрон производства США во дворе дома рядом с центральной площадью города. При падении дрон разбился. По свидетельствам очевидцев, беспилотник упал после столкновения с домом незадолго до ракетного удара», — заявил собеседник агентства.

Между тем в МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили, что была обнаружена ложная цель (ракета). Предварительно установлено, что это беспилотник типа ADM-160B, произведенный в США.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты по территории Луганска вечером 12 мая, в День республики. На распространившихся в Сети кадрах видны столбы черного дыма рядом с местом прилета.

Как заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, удар по Луганску, — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

В свою очередь экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник отмечал, что, предположительно, атака со стороны ВСУ была совершена со стороны населенного пункта Часов Яр. Кроме того, дипломат не согласился с заявлениями об использовании неприятелем американских РСЗО HIMARS или британских крылатых ракет.

Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) выдвинуло другую версию — о применении снарядов оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

Пасечник сообщил, что в результате обстрела ранения получили шестеро детей, а также депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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