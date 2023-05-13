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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Минобороны России 13 мая сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили смелость младшего сержанта Ивана Новикова, который при выполнении задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков прицельным огнем из пушки БМП уничтожил огневые точки националистов и предотвратил нападение на сослуживцев.

Уточняется, что Новиков действовал в составе батальонной тактической группы российских десантников. Продвигаясь по окрестностям населенного пункта, боец обнаружил группу вооруженных боевиков в заброшенном здании — они готовили засаду.

Быстро оценив ситуацию, экипаж боевой машины младшего сержанта решил атаковать противника. По итогам боев населенный пункт был освобожден от украинских националистов.

Кроме того, в Минобороны рассказали о ефрейторе Руслане Борохове, который, действуя в составе подразделения, выполнял боевую задачу по обеспечению безопасного передвижения колонны российских войск. В ходе совершения марша в заданный район Борохов обнаружил группу украинских боевиков, готовящих засаду, и доложил об этом командиру.

Было принято решение сходу атаковать позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом ефрейтор одним из первых вступил в бой с националистами. В ходе боя, проявляя мужество и героизм, боец прикрыл своих товарищей, но получил ранение. После чего Борохов самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил вести бой до полного уничтожения противника.

В ходе боя ефрейтор лично уничтожил троих националистов, с риском для жизни эвакуировал шесть раненых сослуживцев. Личное мужество и самоотверженность ефрейтора Борохова уберегли колонну российских войск от засады.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы на купянском направлении. Как он уточнил, ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в течение ночи в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы.

Также в этот день источник в силовых структурах сообщил «Известиям», что на запорожском направлении добровольно сдались в плен двое военнослужащих. Пленным оказывается необходимая медицинская помощь, они дают показания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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