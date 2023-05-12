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Обвинивший РФ кандидат в президенты Турции проигнорировал вопрос журналиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу не ответил на вопрос журналиста о том, в чем он обвиняет РФ. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

«Главный оппозиционер Кемаль Кылычдароглу провел сегодня в Анкаре митинг. Пока он шел к сцене его строго спросили: «В чем вы обвиняете Россию?» — рассказал он.

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12 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил лидеру оппозиции, чтобы тот «постыдился» заявлений о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию в республике. Глава государства добавил, что западные страны являются «лжецами».

Тогда же Эрдоган заявил о недопустимости нападок турецкой оппозиции на Россию. Он объяснил, что объем торговли Турции с Россией выше, чем с США.

В этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения оппозиционного турецкого политика Кемаля Кылычдароглу во вмешательстве в президентские выборы в Турции. Россия дорожит отношениями с Турцией, так как Анкара до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных проблем, отметил представитель Кремля.

Первый тур президентских выборов в Турции пройдет 14 мая. Если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов, 28 мая пройдет второй тур. За высший государственный пост поборются Эрдоган и Кылычдароглу. Параллельно с президентскими проходят парламентские выборы.

В конце апреля Кылычдароглу заявил, что возобновит переговоры о вступлении страны в Евросоюз в случае успеха на президентских выборах. Отмечалось, что поддержка евроинтеграции является одним из основных предвыборных обещаний Кылычдароглу. При этом он выразил готовность сохранять экономические связи с Россией, несмотря на критическое отношение к политике Москвы.

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