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В МО предупредили о рассылке фейковых электронных писем с повестками

Минобороны: электронные письма с повестками рассылают украинские провокаторы
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Украинские провокаторы массово рассылают гражданам РФ электронные письма с фейковыми повестками. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Вместе с недостоверной информацией в электронных письмах распространяется вредоносное программное обеспечение, передающее злоумышленникам персональную информацию о пользователе», — отмечается в публикации в Telegram-канале ведомства.

Представители МО напомнили, что на сегодняшний день законом не предусмотрена рассылка по электронной почте мобилизационных предписаний, повесток, а также иных документов для осуществления воинского учета.

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17 апреля независимый эксперт Алексей Сизов предупредил, что россияне могут столкнуться с еще одним всплеском активности телефонных мошенников на фоне принятия закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.

До этого, 15 апреля, в Генштабе РФ заявили об отсутствии планов осуществлять массовые рассылки электронных повесток гражданам призывного возраста.

Закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу днем ранее.Теперь военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток. Изменения будут отображаться на портале «Госуслуги» и других ресурсах в информационной системе.

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