В Луганске на территории завода прогремели два взрыва
В Луганске на территории завода прогремели два взрыва. Об этом сообщил 12 мая бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
«Взрывы были. Это на территории бывшего сотого завода, предприятия Poly-Pack («Поли-Пак»). Это старая часть Луганска, там предприятия и частный сектор рядом. Предприятие достаточно давно не работало. Там дым идет оттуда, куда прилетело. Возможно, есть вероятность, что люди не пострадали, так как предприятие достаточно давно не работало», — передает РБК слова Мирошника.
Как написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, на месте работают пожарные и все оперативные службы.
«Обстрел города в праздник — очередная попытка киевского режима запугать мирных граждан», — считает он.
В этот день подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с «Известиями» уточнил, что украинские военные при обстреле Луганска, вероятно, использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км.
Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник отметил, что украинские военные использовали для этого, вероятнее всего, реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ольха». По его мнению, это вряд ли были американские РСЗО HIMARS, поскольку они не смогли бы преодолеть такое расстояние.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».