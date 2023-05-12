Несколько районов Мелитополя были обесточены после взрыва
Несколько районов Мелитополя остались без электроснабжения после того, как прозвучал взрыв. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает городская администрация.
«Дорогие мелитопольцы! В городе был слышен звук взрыва. Без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная горка», — говорится в Telegram-канале местных властей.
Между тем предприятие «Таврия-Энерго» сообщило о срабатывании защитных систем подстанции. Отмечается, что специалисты уже приступили к работе, и подача энергии будет восстановлена в ближайшее время.
Ранее в этот день появилась информация о срабатывании самодельного взрывного устройства в Мелитополе. В результате пострадал и.о. замминистра строительства и ЖКХ по Запорожской области.
До этого, 22 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что диверсионная группа с Украины организовала взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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