Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали суверенным решение Лондона передать Киеву ракеты Strom Shadow
Происшествия
В ДНР сообщили о подрыве жителя села Ивановка на взрывоопасном предмете
Происшествия
ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий Poly-Pack в Луганске
Мир
Небензя заявил о 61 уголовном деле, возбужденном в отношении священников УПЦ на Украине
Мир
В США заявили об отсутствии планов передать Киеву ракеты большей дальности
Экономика
В Минэке обсуждают возможность для россиян закрывать информацию о давнем банкротстве
Происшествия
Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Самарой
Происшествия
В Луганске прогремели два взрыва
Мир
Президент Турции пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы страны
Спорт
Россиянин Адамян стал победителем чемпионата мира по дзюдо в категории до 100 кг
Общество
В Минстрое сообщили о готовности рассмотреть введение льготной арктической ипотеки
Армия
ВСУ нанесли по Луганску удар ракетами с дальностью стрельбы 150 км
Авто
В Мордовии задержаны торговцы фальшивыми водительскими удостоверениями
Сюжет:

Несколько районов Мелитополя были обесточены после взрыва

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько районов Мелитополя остались без электроснабжения после того, как прозвучал взрыв. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает городская администрация.

«Дорогие мелитопольцы! В городе был слышен звук взрыва. Без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная горка», — говорится в Telegram-канале местных властей.

Между тем предприятие «Таврия-Энерго» сообщило о срабатывании защитных систем подстанции. Отмечается, что специалисты уже приступили к работе, и подача энергии будет восстановлена в ближайшее время.

Черта города: ВФУ пытались деблокировать Артемовск
Так называемая украинская Гвардия наступления понесла в контратаках большие потери

Ранее в этот день появилась информация о срабатывании самодельного взрывного устройства в Мелитополе. В результате пострадал и.о. замминистра строительства и ЖКХ по Запорожской области.

До этого, 22 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что диверсионная группа с Украины организовала взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023