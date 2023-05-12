Минобороны: оба пилота разбившегося в Крыму военного вертолета Ми-28 погибли

Вертолет Ми-28, принадлежащий Министерству обороны РФ, потерпел крушение в Крыму в Джанкойском районе. Об этом 12 мая сообщило ведомство, указав, что оба пилота погибли.

Авиакатастрофа произошла в 15:42. Вертолет совершал плановый учебно-тренировочный полет.

Также уточнялось, что полет осуществлялся без боекомплекта на борту. Для выяснения обстоятельств катастрофы на место направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Предварительная причина крушения — отказ техники», — отметили в военном ведомстве.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что в Забайкалье пропал вертолет Ми-2. Позже стало известно, что воздушное судно приземлилось в назначенном пункте, пострадавших среди экипажа нет. Начата проверка причин, по которым командир не выходил на связь.