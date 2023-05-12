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Россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Peggy Peattie
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Россиянин Владислав Клюшин, которого суд в Соединенных Штатах Америки ранее счел виновным в киберпреступлениях, отказался от сделки со следствием, заявил 12 мая журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

«Наш соотечественник ведет себя достойно. На сделку со следствием не пошел», — сказал посол.

Он отметил, что американские службы намекали на сделку, но Клюшин отказался, так как считает арест несправедливым.

Вынесение приговора Клюшину в США ожидается 23 мая. Россиянину грозит 20 лет лишения свободы. «Трудно сейчас сказать, какое примет решение окончательное судья, однако нашего соотечественника поддерживает сильная команда юристов, которая оспаривает требование прокуроров», — добавил Антонов.

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В марте 2021 года во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт Клюшина арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона. США обвиняют его в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

Владислав Клюшин является владельцем компании «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». На сайте организации отмечается, что ее используют в администрации президента России, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Суть сервиса состоит в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия.

В декабре 2021 года швейцарский минюст сообщил о выдаче Клюшина США.

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