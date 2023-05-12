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Reuters сообщило о планах МАГАТЭ представить проект соглашения по ЗАЭС до конца мая

Reuters: глава МАГАТЭ Гросси до конца мая представит СБ ООН проект соглашения по защите ЗАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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К концу мая гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представит Совбезу ООН проект соглашения с РФ и Украиной по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщило 12 мая агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных дипломатических источника.

«[Инициатива МАГАТЭ] выглядит многообещающе. Всё планируется [представить СБ ООН] в этом месяце, однако точная дата еще не определена», — заявил собеседник агентства.

Среди прочего соглашение предусматривает запрет на ведение огня по ЗАЭС и с ее территории, отмечается в материале агентства.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

Ранее, 10 мая, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская сторона пытается обосновать попытки возможного захвата ЗАЭС. Об этом говорят, в частности, заявления украинской госкомпании «Энергоатом» об увеличении числа российских сил и военной техники около станции. Он отметил, что Киев оправдывает свои действия не столько для себя, сколько для западных политиков, которым нужно объяснять избирателям, что происходит.

7 мая сообщалось о намерении ВСУ захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении. По словам Рогова, в разработке тактики контрнаступления украинских войск участвуют американские и британские кураторы.

В тот же день Гросси заявил, что эксперты агентства обеспокоены всё более непредсказуемой и «потенциально опасной» ситуацией на ЗАЭС.

Ранее, 10 февраля, глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной и непредсказуемой. Он в очередной раз подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг объекта, отметив усилия Москвы в переговорах по продвижению этой инициативы.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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