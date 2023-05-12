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Боррель указал на дисбаланс в торговых отношениях Евросоюза с Китаем

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Zhang Ailin
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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 12 мая назвал несбалансированными торговые отношения ЕС с Китаем.

«Их (отношения. — Ред.) нужно сбалансировать, провести большую работу, чтобы их обезопасить и снизить зависимость ЕС от Китая», — сказал Боррель.

Он также указал, что глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что у Евросоюза есть две проблемы стратегической безопасности с КНР: Тайвань и конфликт на Украине.

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Ранее в этот же день глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против разрыва экономических связей Евросоюза с КНР. Однако она также призывала не забывать о том, что страны ЕС должны прежде всего развивать тесное сотрудничество друг с другом.

Кроме того, в конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика и безопасность ЕС будут зависеть от качества отношений с Китаем.

При этом она подчеркивала, что решающим фактором, который определит будущее отношений ЕС с Китаем, станет то, как Пекин отреагирует на украинский кризис.

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