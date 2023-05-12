В Сочи ожидаются грозы и усиление ветра до 18 м/с
С вечера пятницы, 12 мая, в Сочи ожидается ухудшение погоды. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Так, возможны сильные дожди с грозой, ветер усилится до 15–18 м/с. Отмечается, что осадки с ветром могут продлиться до конца субботы, 13 мая.
Жителей и гостей города попросили воздержаться от отдыха на природе, а также соблюдать меры безопасности.
В связи с прогнозом об ухудшении погоды городские службы переведены на усиленный режим работы, пишет RT. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.
11 мая метеоролог Евгений Тишковец заявил, что летом в этом году не ожидается сильных отклонений от нормы. Они могут составить всего 0,5–2 градуса, отмечает телеканал «Звезда».