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СМИ сообщили о 33 пострадавших в результате поджога дома под Дюссельдорфом

Ruhr Nachrichten: в результате поджога дома под Дюссельдорфом пострадали 33 человека
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Фото: Global Look Press/dpa/David Young
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В результате поджога в многоквартирном доме под Дюссельдорфом в общей сложности пострадали 33 человека. Об этом 12 мая сообщает сайт немецкой газеты Ruhr Nachrichten.

«Всего во время [поджога] пострадали 33 человека: семь пожарных и двое сотрудников правоохранительных органов тяжело [ранены], 22 сотрудника SEK легко [ранены], сторож и подозреваемый легко [ранены]», — сообщает газета со ссылкой на сотрудника полиции Дюссельдорфа Силке Вемхёрнера, который заявил об этом на пресс-конференции.

Издание передает, что сначала сообщалось о том, что подозреваемый — 57-летний мужчина — тоже серьезно ранен, однако эту информацию опровергли. Уточняется, что к делу привлекался психиатр.

По данным полиции, которые были представлены сегодня на пресс-конференции в Дюссельдорфе и приводятся изданием Focus, 57-летний сын местной жительницы совершил поджог здания, когда к нему с проверкой из-за сообщений соседей приехали представители правоохранительных органов. Полиция вызвала на место пожарных, чтобы они открыли дверь квартиры мужчины.

Когда полиция и пожарная команда стояли перед дверью, горожанин внезапно открыл ее. Мужчина атаковал полицейских «легковоспламеняющимися материалами». После этого он забаррикадировался за дверью квартиры, которую поджег.

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В этот день полиция сообщала о взрыве в многоэтажном доме в Ратингене под Дюссельдорфом в Германии. Несколько человек ранены, в том числе полицейские. Министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Герберта Реуля отметил, что в квартире в момент взрыва могли находиться 10 пожарных и двое полицейских.

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