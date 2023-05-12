Эксперт оценил сообщения о рассматривающемся ужесточении санкций странами ЕС

Европейский союз (ЕС) ищет хотя бы что-то, что теоретически можно выдать за ужесточение санкций, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 12 мая, комментируя сообщения СМИ о возможном введении запрета судам, неофициально перевозящим российскую нефть, заходить в порты Евросоюза.

«Что касается перегрузки [нефти], дело в том, что часто так происходит, что перегрузка осуществляется в акватории той или иной европейской страны. И вот это могут запретить, что если какое-то судно участвовало в перегрузке российской нефти в акватории страны Европейского союза, значит, идея в том, чтобы запретить такому судну снова входить в порт ЕС или использовать инфраструктуру ЕС. Но можно же в крайнем случае делать перевалку хоть в океане. Это сложнее, но можно делать», — отметил он.

Эксперт выразил мнение, что установление таких рестрикций не будет иметь фундаментальное значение.

«Европейскому союзу нужно изображать, что он санкции усилит, поэтому он ищет хотя бы что-то, что теоретически можно выдать за ужесточение санкций», — заключил Митрахович.

Издание Politico ранее в этот день написало, что страны ЕС не имеют ничего против ужесточения энергетических санкций в отношении России.

8 мая глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК передала странам — членам сообщества проект 11-го пакета антироссийских санкций для согласования.

10-й пакет антироссийских санкций ЕС принял 25 февраля.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.