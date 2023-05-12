Эксперт назвал каршеринг препятствием для роста автокредитования в 2023 году

В этом году ожидается устойчивое восстановление автокредитов по результатам за первые два месяца весны, но есть нюансы. Об этом 12 мая рассказал в беседе с «Известиями» заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Таким образом Лопатин прокомментировал новость о том, что российские банки ждут рекорда на рынке автокредитования по итогам текущего года.

«Параллельный импорт частично удовлетворяет спрос на новые автомобили, однако на первичном рынке по-прежнему может наблюдаться дефицит предложения, что негативно скажется на сегменте автокредитования», — отметил эксперт.

Еще одним барьером для улучшения ситуации в этом сегменте является потребительская активность, так как в условиях существенно возросших цен на автомобили удлиняется срок владения личным транспортом, а также растет интерес к каршеринговым сервисам, считает Лопатин.

Однако, по его словам, если в этом году не будет препятствий в виде «новых внешних шоков», то объем выдачи кредитов на автомобили действительно превысит показатели «провального прошлого года».

Ранее, 22 марта, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская назвала «Известиям» основные отличия между автокредитом и потребительским кредитом. По ее словам, по автокредиту банки выдают деньги только на приобретение нового или подержанного автомобиля. В то же время, если автомобиль куплен на деньги потребительского кредита, владелец может продать машину в любое время до того, как будет закрыт долг, добавила эксперт.