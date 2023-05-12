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Жителя Магадана осудили на 10 лет за убийство мужчины в подъезде дома

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В Магадане суд вынес приговор 30-летнему горожанину за убийство 21-летнего молодого человека в общем коридоре дома. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в региональном СУ СКР.

Убийство произошло 1 января 2023 года в доме по улице Речной, 57. В общем коридоре между ранее незнакомыми мужчинами случился конфликт, в ходе которого осужденный нанес оппоненту удар ножом в грудь. После этого злоумышленник скрылся, а потерпевший скончался.

Суд признал жителя Магадана виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев. Отбывать его мужчина будет в колонии общего режима. В законную силу приговор пока не вступил.

10 мая сообщалось, что житель Астраханской области в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою знакомую у нее дома. Крики женщины услышала соседка и вызвала полицию. Подозреваемого заключили под стражу.

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