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Эксперт рассказала о недорогом благоустройстве дачного участка

Дизайнер Аристова: сберечь бюджет при оформлении участка поможет использование минимализма
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Весной люди тратят на благоустройство частных территорий больше денег, считает ландшафтный дизайнер Елена Аристова. Она рассказала «Известиям» 13 мая, какая сумма понадобится, чтобы оформить дачный участок, и объяснила, на что обратить внимание при планировании работ.

«Оформление участка лучше начинать с комплексного проекта территории. Такой формат поможет владельцу, который купил участок и собирается возвести дом и другие постройки, профессионально структурировать свои пожелания. Также важно, что комплексный подход к будущему благоустройству поможет не сделать ошибок», — отметила эксперт.

По ее мнению, для качественного результата следует обратиться к архитектору и ландшафтному дизайнеру. Первый поможет правильно возвести дом, второй займется грамотным благоустройством участка и других объектов.

«Генеральный план и единая концепция дизайна участка помогут владельцам составить общую смету: сколько будет стоить озеленение, дорожки, лужайки и коммуникации. Обычно после концепции создается рабочий проект. Он включает разработку дорожной сети, проработку инженерных коммуникаций и варианты высадки растений на участке», — объяснила она.

Для того чтобы понять, какое оформление лучше подойдет для участка, стоит тренировать насмотренность, подмечать детали, которые нравятся и не нравятся, а также учитывать окружающую среду, подчеркнула дизайнер.

«Перед составлением проекта стоит сразу подумать над функциональностью территории и тем, как планируется ее использовать. Стоит обратить внимание на формат парковки, огорода, гаража, беседки, лужайки. После этого этапа следуют определение общей структуры сада и подбор деталей оформления», — сказала Аристова.

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Говоря о стоимости, она отметила, что цена оформления зависит от запроса заказчика и особенностей территории, на которой расположен объект. Она привела в пример три возможные сметы для разных бюджетов, рассмотрев один из самых популярных форматов участка — 10 соток с готовым домом.

В случае маленького бюджета минимальная цена благоустройства в 2023 году начинается от 200 тыс. рублей за сотку. В эту стоимость может войти: озеленение (около 60 тыс. рублей), создание дорожной сети (примерно 100 тыс. рублей), газоны (около 40 тыс. рублей) и небольшой декор.

«При среднем бюджете проект средней ценовой категории может обойтись в 500 тыс. рублей за одну сотку. Всё зависит от индивидуальных запросов, но в стандартный набор работ войдет: создание дорожек (около 150 тыс. рублей), системы автополива (около 50 тыс. рублей), озеленение (около 130 тыс. рублей), дополнительное освещение (около 30 тыс. рублей), подпорные стены (террасы). Малые архитектурные формы (арки, грядки) и небольшие теплицы в среднем обойдутся в 140 тыс. рублей», — объяснила Аристова.

В то же время владельцы участков, располагающие большим бюджетом, могут быть гибкими в выборе материалов и растений, поэтому смета будет зависеть от предпочтений собственника, однако начальную стоимость таких проектов можно оценить в 800 тыс. рублей за сотку, считает эксперт. На таком участке могут быть крупные постройки (искусственные водоемы, бассейны), сложный декор, дорогие растения.

По словам дизайнера, чтобы сэкономить на оформлении территории, важно использовать ресурсы существующего участка. Например, сохранить плодородный слой почвы. Сберечь бюджет также поможет и использование минимализма в ландшафтном дизайне. В таком случае помогут малые архитектурные формы: ширмы, перголы, арки из натуральных материалов.

«В простом и стильном оформлении можно использовать небольшие растения, а также посевной газон, что позволит сократить смету благоустройства. Но главный способ сэкономить — это выполнить основную часть работ своими руками», — заключила Аристова.

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Ранее, 16 марта, руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Известиям», что при покупке дачи необходимо в первую очередь обратить внимание на земельный участок: его состояние, местоположение, вид разрешенного использования, наличие нормального круглогодичного подъезда и коммуникаций, в том числе возможности подвести к участку коммуникации.

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