«Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года
Российские ленты «Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов. Картина Дмитрия Дьяченко заняла 20-е место в списке, передает телеканал «Известия». Лента Клима Шипенко расположилась на 49-й строке. «Чебурашка» заработал $86,1 млн и обогнал фильм Бена Аффлека «Air: большой прыжок». Коммерческий прокат «Вызова» продолжается, он собрал $10,5 млн. Лидером рейтинга стал мультфильм «Братья Супер Марио в кино», заработав $1,1 млрд.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.