Ремонт улицы Фабричной стартовал в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске начался капитальный ремонт улицы Фабричной. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Работы пройдут в два этапа. На первом из них в порядок приведут отрезок от улицы Физкультурной до улицы Комсомольской, на втором — участок в границах от улицы Комсомольской до переулка Озерного.

В начале мая подрядчик уже завершил подготовительные мероприятия и приступил к первому этапу. Сейчас ведется демонтаж старого дорожного покрытия.

Завершить работы и сдать объект планируется к сентябрю.