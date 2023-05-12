Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий Poly-Pack в Луганске
Мир
Небензя заявил о 61 уголовном деле, возбужденном в отношении священников УПЦ на Украине
Мир
В США заявили об отсутствии планов передать Киеву ракеты большей дальности
Экономика
В Минэке обсуждают возможность для россиян закрывать информацию о давнем банкротстве
Происшествия
Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Самарой
Происшествия
В Луганске прогремели два взрыва
Мир
Президент Турции пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы страны
Спорт
Россиянин Адамян стал победителем чемпионата мира по дзюдо в категории до 100 кг
Общество
В Минстрое сообщили о готовности рассмотреть введение льготной арктической ипотеки
Армия
ВСУ нанесли по Луганску удар ракетами с дальностью стрельбы 150 км
Авто
В Мордовии задержаны торговцы фальшивыми водительскими удостоверениями
Мир
Экс-директор по продажам NBCUniversal Яккарино стала новым гендиректором Twitter
Происшествия
Двое детей пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Старомайорское в ДНР

В ДНР сообщили о подрыве жителя села Ивановка на взрывоопасном предмете

СЦКК ДНР: житель села Ивановка подорвался на взрывоопасном предмете
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель села Ивановка подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом 12 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населенный пункт Ивановка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района). В результате подрыва взрывоопасного предмета (ВОП) ранен мужчина 1960 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Там же уточняется, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

В этот же день СЦКК сообщил о том, что в результате обстрела села Старомайорское в ДНР ранены двое детей: девочка 2015 года рождения и мальчик 2016 года рождения.

За несколько часов до этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе около 70 школ обстреливались ВСУ до пяти раз подряд. Он также заявил, что дистанционное обучение в школах будет продолжено.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023