В ДНР сообщили о подрыве жителя села Ивановка на взрывоопасном предмете

Житель села Ивановка подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом 12 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населенный пункт Ивановка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района). В результате подрыва взрывоопасного предмета (ВОП) ранен мужчина 1960 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Там же уточняется, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

В этот же день СЦКК сообщил о том, что в результате обстрела села Старомайорское в ДНР ранены двое детей: девочка 2015 года рождения и мальчик 2016 года рождения.

За несколько часов до этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе около 70 школ обстреливались ВСУ до пяти раз подряд. Он также заявил, что дистанционное обучение в школах будет продолжено.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».