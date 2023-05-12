Жена погибшего в ДТП экс-футболиста Каракина рассказала о его увлечении быстрой ездой
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- Жена погибшего в ДТП экс-футболиста Каракина рассказала о его увлечении быстрой ездой
Супруга погибшего в ДТП в Московской области экс-футболиста Александра Каракина Анастасия рассказала, что муж давно увлекался быстрой ездой.
«Он всегда увлекался спортом — мотоцикл, потом машина. Ему все говорили, что (это опасно. — Ред.)», — рассказала она телеканалу «360» в пятницу, 12 мая.
По словам женщины, семья не поддерживала опасное пристрастие Каракина. Анастасия добавила, что знала о гонках, которые проходили накануне. Перед смертельным ДТП с мужем она не связывалась, пишет Life.ru.
Бывший футболист «Спартака» Александр Каракин разбился в аварии после участия в уличных гонках в Одинцовском городском округе ранее 12 мая. Он скончался в больнице.
ДТП произошло на 30-м км Минского шоссе в сторону Москвы. Предварительно установлено, что Каракин не справился с управлением и его автомобиль марки Nissan GTR врезался в отбойник, пишет сайт kp.ru. Уточняется, что водитель не был пристегнут.
Пострадавшего доставили в Одинцовскую областную больницу с переломами черепа, ребер и ноги. Врачи пытались его спасти на протяжении нескольких часов, сообщает REGNUM. Травмы оказались несовместимы с жизнью, пишет RT.
По словам источника «Известий», спортсмен мог потерять управление автомобилем из-за неправильно подобранной резины. К моменту аварии гонки уже закончились, участники разъезжались по домам, но всё еще ехали быстро.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Каракин выступал в составе молодежных команд московского «Спартака» и «Динамо», а в 2011 году дебютировал в подмосковных «Химках», отмечает телеканал «Звезда». В общей сложности на профессиональном уровне он провел шесть матчей, уточняет НСН.
В 2018 году Каракин завершил профессиональную карьеру, пишет сайт aif.ru.