Дорогу Осиновка – Рудная Пристань отремонтируют в Приморье в 2023 году
В Приморском крае в 2023 году намерены отремонтировать несколько отрезков дороги Осиновка – Рудная Пристань общей протяженностью 17 км. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
«Компания «ВСК № 1» сейчас работает от села Нововарваровка до Анучино, а также между Анучино и Новогордеевкой. Общая протяженность отрезков, на которых работает подрядчик, — более 10 км», — говорится в сообщении ведомства.
Два участка протяженностью 7 км отремонтирует АО «Примавтодор». Подготовительные работы ведутся от поворота к селу Ширяевка в сторону Анучино.
Как уточняет РИА «Восток-Медиа», непосредственно укладка асфальта начнется с июня. Завершить ремонт планируется осенью 2023 года.