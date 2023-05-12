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В Минэке обсуждают возможность для россиян закрывать информацию о давнем банкротстве
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В Минэке обсуждают возможность для россиян закрывать информацию о давнем банкротстве

Минэк: обсуждается идея о возможности закрывать информацию о давнем банкротстве россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Минэкономразвития обсуждается возможность закрывать информацию о факте банкротства физлица через определенное время после завершения процедуры, сообщил «Известиям» 12 мая первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«К нам поступают предложения, мы их рассматриваем. Пока этот вопрос обсуждается внутри министерства. Есть такая идея», — сказал он.

По его словам, в ведомстве считают, что у россиян должно быть «право на забвение».

«Максимальный срок тех немногих ограничений, которые накладываются на гражданина по завершении процедуры банкротства, ограничен 10 годами. А период времени, в течение которого гражданин обязан уведомлять банки о своем статусе при обращении за новым кредитом, составляет всего 5 лет. Поэтому мы не видим необходимости хранить сведения на ЕФРСБ о процедуре банкротства более чем максимальный срок накладываемых ограничений. Данная мера позволит сделать механизм более приемлемым для граждан», — заключил Торосов.

Ссуды и следствия: число граждан-банкротов увеличилось почти в 1,5 раза
Ждать ли ускорения темпов роста несостоятельности физлиц

Как сообщалось 7 апреля, согласно данным Федресурса, с которыми ознакомились «Известия», в России по итогам января–марта этого года суды признали несостоятельными 76 тыс. россиян, что на 40,3% больше прошлогодних показателей. Рейтинг лидеров по абсолютному числу банкротств физлиц в этом году возглавила Москва, на втором и третьем местах оказались Московская область и Краснодарский край. Пятерку замыкают Башкортостан, Свердловская область.

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