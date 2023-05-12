ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий Poly-Pack в Луганске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по производящему полимерные изделия предприятию Poly-Pack («Полипак») в Луганске. Как сообщил 12 мая бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, на заводе началось возгорание.

«Прилет по Луганску в район предприятия «Полипак», расположенного на территории бывшего сотого завода («Луганский машиностроительный завод – 100». — Ред.). Жители видят густой дым», — уточнил Мирошник в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, гражданские лица при обстреле Луганска не пострадали, сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

В пятницу вечером в Луганске прогремело два взрыва. После очевидцы сообщили, что перед взрывами слышали шум, напоминающий по звуку ракеты.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с «Известиями» уточнил, что украинские военные при обстреле Луганска, вероятно, использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км.

12 мая в ЛНР отмечается День республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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