Двое детей пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Старомайорское в ДНР
Двое детей получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Детей ранило на Шевченко. Пострадавшие — девочка 2015 года рождения и мальчик 2016 года рождения.
Село включено в зону ответственности администрации Волновахского района.
В этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе около 70 школ обстреливались ВСУ до пяти раз подряд. Он также заявил, что дистанционное обучение в школах будет продолжено.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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