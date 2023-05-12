Минобороны: оба пилота разбившегося в Крыму военного вертолета Ми-28 погибли

В Джанкойском районе Крыма потерпел крушение военный вертолет Ми-28, оба пилота погибли. Как сообщили в Министерстве обороны РФ 12 мая, катастрофа произошла в 15:42 при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

«Потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли», — указано в заявлении ведомства.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники.

К месту аварии направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, которая должна будет выяснить причины и обстоятельства ЧП, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее, в конце апреля, в Волгоградской области потерпел крушение вертолет «Ансат», находившийся на борту пилот погиб. Отмечалось, что возможной причиной крушения стала техническая неисправность. Вертолет разбился в 5 км к северу от площадки «Аэросоюз Волгоград».