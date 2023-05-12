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В Мордовии задержаны торговцы фальшивыми водительскими удостоверениями
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В Мордовии задержаны торговцы фальшивыми водительскими удостоверениями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Республике Мордовия задержаны двое россиян, которые торговали поддельными водительскими удостоверениями. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД РФ.

По информации правоохранителей, фальшивые удостоверения мошенники изготавливали в одной из арендованных квартир в городе Саранске. Клиентов злоумышленники находили через объявления, которые они размещали в социальных сетях. Согласно отлаженной схеме, мошенники уверяли людей, которые обращались к ним за услугами, что их данные находятся в базе ГИБДД.

За изготовление поддельных водительских прав обвиняемые запрашивали у клиентов 45 тыс. рублей, а за дополнительную сумму предлагали оформить документы об успешном прохождении автошколы. Поддельные удостоверения мошенники рассылали своим заказчикам по почте. Всего известно о примерно 300 изготовленных поддельных документах.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 и 327 УК РФ, ведется предварительное расследование. Задержанные заключены под стражу.

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Подготовка водителей становится нерентабельной для небольших организаций

10 апреля автоэксперт Владимир Сажин заявил, что подготовка в Госдуме законопроекта о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на автомобиль связана с цифровизацией документов. Из-за того, что все необходимые данные хранятся в электронной базе, в будущем наказание может быть и отменено.

По мнению эксперта, переход на «цифру» облегчит и работу каршеринговых сервисов, поскольку пропадет необходимость хранить в автомобиле бумажные документы.

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