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События недели в фотографиях: парад на Красной площади и выборы в Турции

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Москве 9 мая состоялся торжественный парад Победы, на который прибыли лидеры нескольких дружественных стран. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
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В Турции состоялись всеобщие выборы. По последним данным, кандидатам на пост президента придется пройти через второй тур
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