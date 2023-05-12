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Диетолог рассказала о пользе ромашки

Диетолог Дюваль: ромашка расслабляет и оказывает противовоспалительный и вяжущий эффекты
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Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
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Диетолог Анжелика Дюваль перечислила полезные свойства ромашки. Это растение много веков используется в медицине и практически не имеет противопоказаний.

В беседе с «Федерал Пресс» в пятницу, 12 мая, специалист отметила, что ромашка расслабляет и оказывает противовоспалительный эффект. Кроме того, она облегчает боли у женщин в период ПМС.

По словам Дюваль, ромашку можно принимать при первых симптомах застоя желчи, при загибе желчного пузыря, при недостаточности пищеварительных ферментов, пишет Life.ru.

Кроме того, отметила диетолог, ромашку применяют в народной медицине для выздоровления после ОРВИ, отмечает телеканал «360». Чай из ромашки можно пить постоянно, но не более двух чашек в день. Ромашку также можно давать детям, это поможет снизить газообразование.

Помимо этого, ее используют как настой от опрелостей и как средство для полоскания рта. Пожилым ромашка помогает улучить сон.

Между тем Дюваль предупредила, что гипотония с регулярными приступами резкого снижения давления является противопоказанием для употребления ромашки.

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В апреле диетолог Ольга Лушникова рассказала, почему не стоит злоупотреблять поздними приемами пищи и когда лучше есть. По ее словам, во время сна у человека вырабатываются мелатонин и соматотропин. Если человек принимает пищу незадолго до сна, то организм тратит ресурсы на переваривание пищи, а не на выработку необходимых гормонов. Лучше всего, по мнению диетолога, есть в светлое время суток, когда организм человека наиболее активен, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, при каких заболеваниях поможет употребление ромашки. По его словам, ромашка аптечная содержит в себе вещество хамазулен, благодаря чему данное растение и имеет ряд целебных свойств. Он также сообщил, что ромашка аптечная благоприятно сказывается на работе поджелудочной железы, еще ее часто назначают при ряде болезней желудочно-кишечного тракта, заболеваниях почек и бронхов.

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