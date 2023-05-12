Военнослужащий группировки «Юг» с позывным Студент 12 мая в разговоре с «Известиями» рассказал о том, как действуют украинские заградотряды в зоне специальной военной операции (СВО).

«Они их заставляют. Кто не пойдет — тот «останется в окопе» (будет убит. — Ред.). У них окопы полные. По колено людей. До сих пор они лежат, они их не забирают. Они пишут, что это без вести пропавшие», — заявил военнослужащий.

Он указал на то, что в заградотрядах бойцы националистических группировок. При этом, по его словам, националисты при наступлении российских войск резко отступали.

Бежали националисты, как сказал Студент, быстрее своих сослуживцев. «Главное — этих спугнуть, а остальные начинают, если получается, сдаваться», — сказал он. Однако если националисты остаются на позициях, то открывают огонь по своим.

«Они работают на испуге, а мы — за идею. Нам нужно, чтобы тихо было», — резюмировал Студент.

В январе президент России Владимир Путин также упоминал о том, что украинские заградительные отряды расстреливают в спину военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же командир группы «Викинг» подтверждал, что ВСУ борются с дезертирством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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