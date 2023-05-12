Водитель такси ожидает суда за гибель пассажирки в ДТП в Красноярске
В Красноярске завершено расследование уголовного дела о гибели девушки — пассажирки такси в ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла вечером 26 марта 2023 года на улице Тельмана. Следствие полагает, что водитель такси уснул за рулем, в результате чего машина Volkswagen Polo врезалась в грузовик, стоящий у правой обочины дороги.
«В нарушение требований правил дорожного движения водитель управлял транспортным средством в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, а также перевозил пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
В результате ДТП девушка — пассажирка такси погибла, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Материалы переданы в Советский районный суд Красноярска. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.