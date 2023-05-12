АвтоВАЗ сделал субботу рабочим днем

13 мая на АвтоВАЗе объявлен рабочий день: в субботу продолжится сборка автомобилей Lada Granta и Niva. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил агентству «Интерфакс» председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев.

По словам председателя, в субботу на линиях сборки Lada Granta и Niva будет организована смена длиной в восемь часов.

«Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим договором», ― отметил Зайцев.

Кроме того, собеседник агентства рассказал, что сборка Lada Vesta NG будет осуществляться в две смены по восемь часов в будние дни.

4 мая стало известно, что продажи автомобилей Lada в России в апреле 2023 года выросли в 3,3 раза и составили 27 635 штук. Это на 18,4% выше результата за март.

Как следует из данных о продажах компании за прошлый период, результат в апреле стал самым высоким с декабря 2021 года, когда компания смогла продать 29 919 автомобилей. Наиболее популярной у клиентов моделью в прошлом месяце стала Granta.