Биткоин подешевел на 2%

Биткоин достиг самого низкого уровня с 17 марта. Криптовалюта подешевела на 2%, до отметки $26 312. Снижение продолжается уже второй день подряд. На рынок влияет падение ликвидности криптовалют, передает телеканал «Известия». Настроения инвесторов определяет и ужесточение регулирования. На этой неделе два крупных маркетмейкера отказались торговать криптой в США.

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