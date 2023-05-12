В Минстрое сообщили о готовности рассмотреть введение льготной арктической ипотеки

Минстрой России готов рассмотреть установление льготной арктической ипотеки при поступлении соответствующих предложений, рассказали «Известиям» в министерстве 12 мая.

«При этом в случае применения механизма льготного ипотечного кредитования на территории регионов, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, необходимо учитывать все факторы, в том числе изменение спроса и возможного влияния цен на первичном и вторичном рынках недвижимости в регионе», — отметили там.

При этом в ведомстве обратили внимание на необходимость увеличения объема многоквартирного жилья, находящегося в стадии строительства на территории Арктической зоны.

В Минстрое подчеркнули, что это позволит повысить уровень обеспеченности жильем населения, повысить привлекательность региона для привлечения молодых специалистов.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что вице-премьер Юрий Трутнев дал поручения Минфину, Минстрою и Минвостокразвития «сформировать консолидированную позицию с финансово-экономическим обоснованием по вопросу запуска проекта «Арктическая ипотека». Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский еще в апреле 2023 года.

По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, такая программа сможет стать полноценным драйвером развития регионов зоны. Ипотечная поддержка обеспечит локальных девелоперов стабильным спросом, что значительно повысит темпы ввода жилья, считает он.