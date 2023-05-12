Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий Poly-Pack в Луганске
Мир
Небензя заявил о 61 уголовном деле, возбужденном в отношении священников УПЦ на Украине
Мир
В США заявили об отсутствии планов передать Киеву ракеты большей дальности
Экономика
В Минэке обсуждают возможность для россиян закрывать информацию о давнем банкротстве
Происшествия
Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Самарой
Происшествия
В Луганске прогремели два взрыва
Мир
Президент Турции пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы страны
Спорт
Россиянин Адамян стал победителем чемпионата мира по дзюдо в категории до 100 кг
Общество
В Минстрое сообщили о готовности рассмотреть введение льготной арктической ипотеки
Армия
ВСУ нанесли по Луганску удар ракетами с дальностью стрельбы 150 км
Авто
В Мордовии задержаны торговцы фальшивыми водительскими удостоверениями
Мир
Экс-директор по продажам NBCUniversal Яккарино стала новым гендиректором Twitter
Происшествия
Двое детей пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Старомайорское в ДНР
Сюжет:

В Минстрое сообщили о готовности рассмотреть введение льготной арктической ипотеки

Минстрой РФ: министерство готово рассмотреть установление льготной арктической ипотеки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минстрой России готов рассмотреть установление льготной арктической ипотеки при поступлении соответствующих предложений, рассказали «Известиям» в министерстве 12 мая.

«При этом в случае применения механизма льготного ипотечного кредитования на территории регионов, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, необходимо учитывать все факторы, в том числе изменение спроса и возможного влияния цен на первичном и вторичном рынках недвижимости в регионе», — отметили там.

При этом в ведомстве обратили внимание на необходимость увеличения объема многоквартирного жилья, находящегося в стадии строительства на территории Арктической зоны.

В Минстрое подчеркнули, что это позволит повысить уровень обеспеченности жильем населения, повысить привлекательность региона для привлечения молодых специалистов.

Кредитная теория: в России запустят льготную арктическую ипотеку
На каких условиях люди смогут получить займы на жилье

Ранее, 10 мая, сообщалось, что вице-премьер Юрий Трутнев дал поручения Минфину, Минстрою и Минвостокразвития «сформировать консолидированную позицию с финансово-экономическим обоснованием по вопросу запуска проекта «Арктическая ипотека». Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский еще в апреле 2023 года.

По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, такая программа сможет стать полноценным драйвером развития регионов зоны. Ипотечная поддержка обеспечит локальных девелоперов стабильным спросом, что значительно повысит темпы ввода жилья, считает он.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023