Небензя заявил о 61 уголовном деле, возбужденном в отношении священников УПЦ на Украине

На Украине с октября 2022 года возбудили 61 уголовное дело в отношении священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя 12 мая.

По его словам, «карательные органы» Киева, в частности Служба безопасности Украины (СБУ), провели более 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ на всей территории Украины.

«Почти 250 клирикам УПЦ был запрещен въезд на территорию Украины. Всего же в отношении священнослужителей УПЦ возбуждено 61 уголовное дело», — добавил Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».

Ранее в этот день на Украине суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего правящего архиерея Кировоградской епархии УПЦ митрополита Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка по делу о разжигании религиозной розни. Дело было заведено на основании документов СБУ. Ведомство утверждает, что в церквях представители духовенства раздавали людям «враждебную литературу», отпечатанную в РФ.

5 мая, на Украине возбудили уголовное дело о нарушении правил пользования землей против руководства Почаевского Свято-Духовского монастыря УПЦ. Уточняется, что в основу дела также легли материалы областного управления СБУ.

Власти Украины продолжают преследование УПЦ. В апреле власти Ровненской области запретили каноническую УПЦ, аналогичное решение принято во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях. При этом сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ на Украине.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.