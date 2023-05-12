Пожароопасный сезон начался в центральной Якутии

На территории центральной Якутии, в том числе города Якутска и Усть-Майского района, стартовал пожароопасный сезон. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В связи с установлением положительных температур и сходом снежного покрова в лесах, в целях своевременного принятия мер по тушению лесных пожаров, а также повышения контроля по соблюдению требований пожарной безопасности в лесах, с 12 мая 2023 года установлен пожароопасный сезон на территории всей центральной Якутии», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА SakhaNews, приказ о введении пожароопасного сезона издан республиканским министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства. Во время его действия запрещается разводить костры, выжигать сухую растительность и заниматься другой деятельностью, связанной с использованием открытого огня.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные в Якутске установится теплая погода, местами возможны дожди. Так, 13 мая будет преимущественно без осадков, температура воздуха днем составит +11…+13 градусов, ночью же столбик термометра опустится до –1…–3 градусов, пишет ИА PrimaMedia.

В воскресенье, 14 мая, ожидается до +14 градусов днем. Будет облачно, вероятны дожди.