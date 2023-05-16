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Психолог назвала отличие сезонной хандры от депрессии

Психолог Лобанова: основное отличие сезонной хандры от депрессии — продолжительность этих состояний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Многие люди склонны путать понятия сезонной хандры и депрессии, хотя между ними есть большая разница. О том, как отличить эти два состояния, «Известиям» 16 мая рассказала медицинский психолог, нейропсихолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова.

«Хандра может быть сезонной и обуславливаться переходами, связанными с погодой, усталостью от учебы, работы или другой деятельности. Это состояние, при котором не хочется ничего делать, когда привычные вещи не радуют. Но оно отличается от депрессии, и самое главное отличие — это его продолжительность», — рассказала Лобанова.

Так, по словам психолога, хандра не может продолжаться более двух недель и проходит сама собой в отличие от депрессии, которая обычно длится гораздо дольше. В целом депрессия — это более тяжелое состояние, которое может сопровождаться целым рядом неприятных симптомов. Среди них: нарушение сна и бессонница, угнетенность настроения, отсутствие сил или аппетита, заторможенность, подавленность, повышенная тревожность, ощущение сдавленности в груди, головные боли и другие соматические симптомы.

«Кроме того, с депрессией очень сложно справиться в одиночку. В связи с этим нужно быть внимательными к своему психоэмоциональному состоянию и в случае сохранения вышеперечисленных симптомов обратиться к специалисту», — подчеркнула Лобанова.

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28 апреля врач-анестезиолог, специалист по лечению острой и хронической боли ЦКБ «РЖД-Медицина» Антон Гришин рассказал «Известиям», что постоянный стресс может привести к депрессии, которая, в свою очередь, может стать причиной хронических болей. По его словам, такое встречается у 65% пациентов, страдающих от депрессии. При этом они не могут четко описать боль, которую действительно ощущают.

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